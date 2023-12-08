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Танцы на льду. Ритм-танец. Прямая трансляция
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16:00 Мск
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Финал Гран-при ISU, танцы на льду: во сколько ритм-танец, где смотреть

Финал Гран-при ISU, танцы на льду: во сколько ритм-танец, где смотреть
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Сегодня, 8 декабря, в борьбу за звание чемпионов финала серии Гран-при ISU в сезоне-2023/2024, который проходит в Пекине (Китай), вступят лучшие танцевальные дуэты мира. Они начнут представлять свои ритм-танцы в 16:00 мск.

За престижный титул сразятся следующие пары:

Первая разминка

1. Маржори Лажуа – Захари Лага (Канада)
2. Лоранс Фурнье Бодри – Николай Сёренсен (Канада)
3. Лила Фир – Льюис Гибсон (Великобритания).

Вторая разминка

4. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
5. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
6. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

Фигурное катание. Гран-при ISU-2023/24. Финал, Пекин, Китай
Танцы на льду. Ритм-танец
08 декабря 2023, пятница. 16:00 МСК
Не началось

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) придерживается изначальных рекомендаций МОК и запрещает представителям России участвовать в международных стартах из-за ситуации на Украине.

Трансляции Гран-при ISU — 2023/2024 доступны в Okko.

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