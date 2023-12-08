Финал Гран-при ISU, танцы на льду: во сколько ритм-танец, где смотреть
Сегодня, 8 декабря, в борьбу за звание чемпионов финала серии Гран-при ISU в сезоне-2023/2024, который проходит в Пекине (Китай), вступят лучшие танцевальные дуэты мира. Они начнут представлять свои ритм-танцы в 16:00 мск.
За престижный титул сразятся следующие пары:
Первая разминка
1. Маржори Лажуа – Захари Лага (Канада)
2. Лоранс Фурнье Бодри – Николай Сёренсен (Канада)
3. Лила Фир – Льюис Гибсон (Великобритания).
Вторая разминка
4. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
5. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
6. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) придерживается изначальных рекомендаций МОК и запрещает представителям России участвовать в международных стартах из-за ситуации на Украине.
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