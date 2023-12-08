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Финал Гран-при ISU, танцы на льду: во сколько ритм-танец, где смотреть

Сегодня, 8 декабря, в борьбу за звание чемпионов финала серии Гран-при ISU в сезоне-2023/2024, который проходит в Пекине (Китай), вступят лучшие танцевальные дуэты мира. Они начнут представлять свои ритм-танцы в 16:00 мск.

За престижный титул сразятся следующие пары:

Первая разминка

1. Маржори Лажуа – Захари Лага (Канада)

2. Лоранс Фурнье Бодри – Николай Сёренсен (Канада)

3. Лила Фир – Льюис Гибсон (Великобритания).

Вторая разминка

4. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

5. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

6. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) придерживается изначальных рекомендаций МОК и запрещает представителям России участвовать в международных стартах из-за ситуации на Украине.

Трансляции Гран-при ISU — 2023/2024 доступны в Okko.