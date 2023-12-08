Партнёрша Володина о победе в финале ГП: горжусь, что Никита боролся, несмотря на болезнь

Немецкая фигуристка Минерва Фабьенне Хазе, выступающая в дуэте с бывшим российским фигуристом Никитой Володиным, прокомментировала победу дуэта в финале Гран-при ISU в Пекине (Китай).

«Я потрясена. Нам обоим сегодня было очень тяжело кататься. Но мы боролись до самого конца, и удивительно, что нас наградили золотой медалью.

Я сейчас невероятно счастлива и очень горжусь тем, насколько хорошо Никита боролся, несмотря на свою болезнь. Это был наш первый полный прогон после NHK Trophy (этап Гран-при ISU в Осаке. — Прим. «Чемпионата»).

Мы очень доверяем друг другу, я никогда не боялась, что он меня уронит», — цитирует Хазе портал Golden Skate на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию доступны в Okko.