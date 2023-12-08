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Мария Павлова — о четвёртом месте в финале ГП: мы рады, что наши результаты улучшаются

Мария Павлова — о четвёртом месте в финале ГП: мы рады, что наши результаты улучшаются
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Российские фигуристы Мария Павлова и Алексей Святченко, выступающие под флагом Венгрии и обновившие свой личный рекорд в произвольной программе и сумме, поделились впечатлениями от финала Гран-при ISU, проходящего в Пекине (Китай).

«Сегодня мы допустили несколько ошибок, поэтому, несмотря на личный рекорд, мы недовольны. Во время смены положения во время подъёма я просто как-то поскользнулась. Однако мы рады, что наши результаты улучшаются», — цитирует Марию Павлову портал Golden Skate на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, дуэт Павловой и Святченко занял четвёртое место в финале Гран-при с результатом 192,02 балла.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию доступны в Okko.

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