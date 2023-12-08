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Произвольная программа Хазе и Володина в финале Гран-при ISU

Произвольная программа Хазе и Володина в финале Гран-при ISU
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На проходящем в Пекине финале Гран-при ISU по фигурному катанию определились победители соревнований спортивных пар. Ими стали Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин, представляющие Германию. Дуэт занял первое место, набрав по совокупности двух программ 206,43 балла.

Второе место в финале заняли итальянские фигуристы Сара Конти и Никколо Мачи. Их выступление по сумме двух дней соревнований было оценено в 205,88 балла. На третьем месте канадский дуэт Динны Стеллато-Дудек и Максима Дешама (204,30).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеофрагментом произвольной программы в исполнении Хазе и Володина на победном для них финале Гран-при ISU.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2023/2024 доступны в Okko.

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