Произвольная программа Хазе и Володина в финале Гран-при ISU

На проходящем в Пекине финале Гран-при ISU по фигурному катанию определились победители соревнований спортивных пар. Ими стали Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин, представляющие Германию. Дуэт занял первое место, набрав по совокупности двух программ 206,43 балла.

Второе место в финале заняли итальянские фигуристы Сара Конти и Никколо Мачи. Их выступление по сумме двух дней соревнований было оценено в 205,88 балла. На третьем месте канадский дуэт Динны Стеллато-Дудек и Максима Дешама (204,30).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеофрагментом произвольной программы в исполнении Хазе и Володина на победном для них финале Гран-при ISU.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2023/2024 доступны в Okko.