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Сакамото выиграла короткую программу финала ГП ISU в Пекине

Сакамото выиграла короткую программу финала ГП ISU в Пекине
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Японская фигуристка Каори Сакамото захватила лидерство в финале Гран-при ISU в одиночном катании среди женщин после короткой программы. В активе японской спортсменки 77,35 балла. На втором месте Луна Хендрикс из Бельгии, отставшая от лидера на 4,10 балла. Третье место у соотечественницы Хендрикс, фигуристки Нины Пинзаррон, завершившей короткую программу с результатом 66,72 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2023/24. Финал, Пекин, Китай
Женщины. Короткая программа
08 декабря 2023, пятница. 14:55 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
77.35
2
Луна Хендрикс
Бельгия
73.25
3
Нина Пинзаррон
Бельгия
66.72

Фигурное катание. Гран-при ISU. Финал. Пекин, Китай
Женщины. Короткая программа

1. Каори Сакамото (Япония) — 77,35.
2. Луна Хендрикс (Бельгия) — 73,25.
3. Нина Пинзаррон (Бельгия) — 66,72.
4. Хана Ёсида (Япония) — 60,65.
5. Рён Сумиёси (Япония) — 58,63.
6. Изабо Левито (США) — 56,53.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию доступны в Okko.

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