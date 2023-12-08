Сакамото выиграла короткую программу финала ГП ISU в Пекине

Японская фигуристка Каори Сакамото захватила лидерство в финале Гран-при ISU в одиночном катании среди женщин после короткой программы. В активе японской спортсменки 77,35 балла. На втором месте Луна Хендрикс из Бельгии, отставшая от лидера на 4,10 балла. Третье место у соотечественницы Хендрикс, фигуристки Нины Пинзаррон, завершившей короткую программу с результатом 66,72 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Финал. Пекин, Китай

Женщины. Короткая программа

1. Каори Сакамото (Япония) — 77,35.

2. Луна Хендрикс (Бельгия) — 73,25.

3. Нина Пинзаррон (Бельгия) — 66,72.

4. Хана Ёсида (Япония) — 60,65.

5. Рён Сумиёси (Япония) — 58,63.

6. Изабо Левито (США) — 56,53.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию доступны в Okko.