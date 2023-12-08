Изабо Левито — о КП на финале Гран-при: не знаю, что случилось. Всё пошло не так

Американская фигуристка Изабо Левито прокомментировала своё выступление в короткой программе на финале Гран-при ISU в Пекине (Китай). Спортсменка набрала 56,53 балла и стала шестой по итогам короткой программы.

«Я не знаю, что случилось, сегодня всё пошло не так. Нет, я не травмирована, с физической формой всё в порядке. Да, я подцепила какой-то небольшой вирус, но это не должно быть оправданием. Конечно, я не на такой результат рассчитывала. Но завтра будет новый день. Мне ничего не остается, кроме как попытаться собрать себя на завтрашний прокат. Мне тяжело сейчас, но я знаю, что завтра будет новый день.

Мне очень помогает поддержка болельщиков – не могу передать, как это в меня вселяет надежду и уверенность. Все эти игрушки, которые мне бросают на лёд, я всегда увожу их домой. Часть раздаю детишкам на своём катке – они всегда так счастливы», — приводит слова Левито Sports.ru.

Напомним, лидером соревнований в женском одиночном катании после короткой программы является японская фигуристка Каори Сакамото. Судьи поставили спортсменке 77,35 балла.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию – 2023/2024 доступны в Okko.