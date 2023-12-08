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Гуменник исполнил каскад четверной лутц — тройной риттбергер на турнире в Минске

Гуменник исполнил каскад четверной лутц — тройной риттбергер на турнире в Минске
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Российский фигурист, серебряный призёр чемпионата России (2023), победитель финала Гран-при России (2023) Пётр Гуменник исполнил каскад четверной лутц — тройной риттбергер в короткой программе на международных клубных соревнованиях по фигурному катанию «Кубок дружбы» в Минске (Беларусь).

Также в этом прокате спортсмен выполнил, помимо каскада, четверной лутц и тройной аксель. На турнире Гуменник представляет сборную Санкт-Петербурга.

Всего за короткую программу Гуменник получил от судей 95,96 балла, вследствие чего с большим отрывом лидирует на соревнованиях. У его ближайшего преследователя — другого россиянина, Даниила Постарнакова (Ростовская область), — 79,31 балла. На третьем месте сейчас располагается ещё один российский спортсмен — Иван Попов (Москва), в активе которого 78,19 балла.

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