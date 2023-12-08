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«Второй пошёл». Рудковская — о младшем сыне, вставшем на коньки

«Второй пошёл». Рудковская — о младшем сыне, вставшем на коньки
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Российская телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская сообщила, что их с двукратным олимпийским чемпионом и двукратным серебряным призёром Олимпийских игр в фигурном катании Евгением Плющенко младший сын Арсений впервые встал на коньки. Видео с первыми шагами сына на льду Рудковская опубликовала в своём телеграм-канале.

«Второй пошёл… Сейчас меня закидают, как всегда, камнями сердобольные мамочки, но я со своего верного курса не сверну! В три года пошёл, в четыре поедет, в пять запрыгает, в 10 спасибо скажет, что отдали на спорт», — подписала Рудковская видео.

Напомним, Арсению Плющенко в сентябре исполнилось три года. Старшему сыну пары, Александру, в 2023 году исполнилось 10 лет.

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