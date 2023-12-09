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Финал Гран-при ISU, танцы на льду: во сколько произвольный танец, где смотреть

Финал Гран-при ISU, танцы на льду: во сколько произвольный танец, где смотреть
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Сегодня, 9 декабря, станет известно, какой танцевальный дуэт выиграет финал серии Гран-при ISU в сезоне-2023/2024. Соревнования проходят в Пекине (Китай), лучшие дуэты мира начнут демонстрировать свои произвольные танцы в 12:50 мск.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2023/24. Финал, Пекин, Китай
Танцы на льду. Произвольный танец
09 декабря 2023, суббота. 12:50 МСК
Не началось

По итогам ритм-танца лидерами престижных соревнований являются представители США Мэдисон Чок и Эван Бейтс. Судьи оценили их выступление в 89,15 балла.

Вторую позицию занимают представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. У них 85,82 балла. На третьей позиции, практически вровень с ними, расположились Пайпер Гиллес и Поль Пуарье из Канады. На их счету 85,17 балла.

Всего в соревновании принимают участие шесть танцевальных дуэтов.

Трансляции Гран-при ISU — 2023/2024 доступны в Okko.

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