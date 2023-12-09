Финал Гран-при ISU, женщины: во сколько произвольная программа, где смотреть

Сегодня, 9 декабря, станет известно, какая фигуристка выиграет финал серии Гран-при ISU в сезоне-2023/2024. Соревнования проходят на Национальном стадионе в Пекине (Китай), участницы начнут демонстрировать свои произвольные программы в 14:10 мск.

По итогам короткой программы лидером престижных соревнований является Каори Сакамото из Японии. Судьи оценили её выступление в 77,35 балла.

Вторую и третью позицию занимают представительницы Бельгии. На счету ближайшей преследовательницы Сакамото Луны Хендрикс 73,25 балла. Следом за ней расположилась Нина Пинзаррон. У неё на счету 66,72 балла.

Всего в соревновании принимают участие шесть фигуристок-одиночниц.

Трансляции Гран-при ISU — 2023/2024 доступны в Okko.