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Финал Гран-при ISU, мужчины: во сколько произвольная программа, где смотреть

Финал Гран-при ISU, мужчины: во сколько произвольная программа, где смотреть
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Сегодня, 9 декабря, станет известно, какой фигурист выиграет финал серии Гран-при ISU в сезоне-2023/2024. Соревнования проходят на Национальном стадионе в Пекине (Китай). Участники начнут демонстрировать свои произвольные программы в 15:27 мск.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2023/24. Финал, Пекин, Китай
Мужчины. Произвольная программа
09 декабря 2023, суббота. 15:27 МСК
Не началось

По итогам короткой программы лидером престижных соревнований является американец Илья Малинин. Судьи оценили его выступление в 106,90 балла. С небольшим отставанием от него второе место занимает японец Сёма Уно. На его счету 106,02 балла. Следом за ним расположился ещё один спортсмен из Японии Юма Кагияма. Он набрал в короткой программе 103,72 балла.

Всего в соревновании принимают участие шесть фигуристов-одиночников.

Трансляции Гран-при ISU — 2023/2024 доступны в Okko.

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