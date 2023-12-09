Финал Гран-при ISU, мужчины: во сколько произвольная программа, где смотреть

Сегодня, 9 декабря, станет известно, какой фигурист выиграет финал серии Гран-при ISU в сезоне-2023/2024. Соревнования проходят на Национальном стадионе в Пекине (Китай). Участники начнут демонстрировать свои произвольные программы в 15:27 мск.

По итогам короткой программы лидером престижных соревнований является американец Илья Малинин. Судьи оценили его выступление в 106,90 балла. С небольшим отставанием от него второе место занимает японец Сёма Уно. На его счету 106,02 балла. Следом за ним расположился ещё один спортсмен из Японии Юма Кагияма. Он набрал в короткой программе 103,72 балла.

Всего в соревновании принимают участие шесть фигуристов-одиночников.

Трансляции Гран-при ISU — 2023/2024 доступны в Okko.