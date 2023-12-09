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Илья Малинин не стал заявлять четверной аксель в ПП в финале Гран-при ISU

Илья Малинин не стал заявлять четверной аксель в ПП в финале Гран-при ISU
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Бронзовый призёр чемпионата мира – 2023, чемпион мира среди юниоров 2022 года американский фигурист Илья Малинин не стал заявлять фирменный четверной аксель в произвольную программу, которую исполнит в рамках финала серии Гран-при ISU. Соревнования проходят в Пекине (Китай).

Напомним, Малинин является промежуточным лидером соревнований по итогам прокатов коротких программ в Пекине. В ПП он планирует исполнить следующий прыжковый контент: тройной аксель, четверной лутц, тройной риттбергер, четверной сальхов; каскад из четверного лутца, ойлера и тройного сальхова; каскад из четверного и тройного тулупов, каскад из тройного лутца и тройного акселя.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Финал. Пекин, Китай
Мужчины. Короткая программа

1. Илья Малинин (США) — 106,90.
2. Сёма Уно (Япония) — 106,02.
3. Юма Кагияма (Япония) — 103,72.
4. Као Миура (Япония) — 94, 86.
5. Кевин Аймоз (Франция) — 93,20.
6. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 88,36.

Трансляции Гран-при ISU — 2023/2024 доступны в Okko.

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