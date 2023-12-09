Сумиёси заявила четверной тулуп в ПП в финале Гран-при ISU, Ёсида исполнит триксель
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Финалистка серии Гран-при ISU 2022/2023 Хана Ёсида заявила тройной аксель в произвольной программе у женщин на Гран-при в Пекине (Китай).
Кроме того, 19-летняя японская фигуристка Рён Сумиёси также заявила элемент ультра-си. Она планирует исполнить четверной тулуп.
Напомним, вчера, 8 декабря, Хана Ёсида упала на тройном акселе в короткой программе в финале Гран-при. Ёсида стала единственной фигуристкой, которая попыталась исполнить элемент ультра-си в короткой программе.
Сегодня, 9 декабря в Пекине завершается международная серия Гран-при — медали финала разыграют танцоры, одиночники и одиночницы.
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