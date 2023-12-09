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«Сейчас все скажут, что по мне видно». Загитова призналась, что не любила уроки русского

«Сейчас все скажут, что по мне видно». Загитова призналась, что не любила уроки русского
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова в рамках своего влога с Кубка Первого канала среди юниоров, который проходит в Калуге, пообщалась на школьную тему с фигуристом Эдуардом Карартыняном.

Загитова: Самый любимый предмет?
Карартынян: География.
Загитова: Самый нелюбимый?
Карартынян: Наверное, русский.
Загитова: Русский? Я тоже не люблю русский. И сейчас все комментарии такие: «Да, по тебе видно!» Ха-ха-ха!

Отметим, что Эдуард в рамках соревнований входит в фиолетовую команду олимпийской чемпионки Анны Щербаковой.

Представляем её полный состав:

Маргарита Базылюк;
Виктория Морозова;
София Дзепка;
Николай Угожаев;
Эдуард Карартынян;
Лев Лазарев;
Анастасия Чернышова — Владислав Вильчик;
Анна Москалёва — Артём Родзянов;
Анна Коломенская — Артём Фролов;
Анна Щербакова — Егор Гончаров.

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Также представляем видео: фразы Алины Загитовой, ставшие мемами.

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