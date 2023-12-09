«Сейчас все скажут, что по мне видно». Загитова призналась, что не любила уроки русского

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова в рамках своего влога с Кубка Первого канала среди юниоров, который проходит в Калуге, пообщалась на школьную тему с фигуристом Эдуардом Карартыняном.

Загитова: Самый любимый предмет?

Карартынян: География.

Загитова: Самый нелюбимый?

Карартынян: Наверное, русский.

Загитова: Русский? Я тоже не люблю русский. И сейчас все комментарии такие: «Да, по тебе видно!» Ха-ха-ха!

Отметим, что Эдуард в рамках соревнований входит в фиолетовую команду олимпийской чемпионки Анны Щербаковой.

Представляем её полный состав:

Маргарита Базылюк;

Виктория Морозова;

София Дзепка;

Николай Угожаев;

Эдуард Карартынян;

Лев Лазарев;

Анастасия Чернышова — Владислав Вильчик;

Анна Москалёва — Артём Родзянов;

Анна Коломенская — Артём Фролов;

Анна Щербакова — Егор Гончаров.

Также представляем видео: фразы Алины Загитовой, ставшие мемами.