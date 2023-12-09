«Сейчас все скажут, что по мне видно». Загитова призналась, что не любила уроки русского

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова в рамках своего влога с Кубка Первого канала среди юниоров, который проходит в Калуге, пообщалась на школьную тему с фигуристом Эдуардом Карартыняном.
Загитова: Самый любимый предмет?
Карартынян: География.
Загитова: Самый нелюбимый?
Карартынян: Наверное, русский.
Загитова: Русский? Я тоже не люблю русский. И сейчас все комментарии такие: «Да, по тебе видно!» Ха-ха-ха!
Отметим, что Эдуард в рамках соревнований входит в фиолетовую команду олимпийской чемпионки Анны Щербаковой.
Представляем её полный состав:
Маргарита Базылюк;
Виктория Морозова;
София Дзепка;
Николай Угожаев;
Эдуард Карартынян;
Лев Лазарев;
Анастасия Чернышова — Владислав Вильчик;
Анна Москалёва — Артём Родзянов;
Анна Коломенская — Артём Фролов;
Анна Щербакова — Егор Гончаров.
Также представляем видео: фразы Алины Загитовой, ставшие мемами.