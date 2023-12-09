Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:27 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Японка Каори Сакамото выиграла финал серии Гран-при ISU в Пекине

Японка Каори Сакамото выиграла финал серии Гран-при ISU в Пекине
Аудио-версия:
Комментарии

Японская фигуристка Каори Сакамото стала победительницей финала серии Гран-при ISU, который проходит в Пекине (Китай). Сегодня, 9 декабря Сакамото представила свою произвольную программу. Японка выиграла своё первое золото финала Гран-при в карьере. На втором месте расположилась бельгийка Луна Хендрикс. Тройку призёров замкнула Хана Ёсида.

Фигурное катание. Гран-при ISU, финал, Китай.
Женщины. Итоги

1. Каори Сакамото (Япония) – 225.70 балла
2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 203.36
3. Хана Ёсида (Япония) – 203.16
4. Нина Пинзаррон (Бельгия) – 194.91
5. Изабо Левито (США) – 191.86
6. Рён Сумиёси (Япония) – 180.39

Фигурное катание. Гран-при ISU-2023/24. Финал, Пекин, Китай
Женщины. Произвольная программа
09 декабря 2023, суббота. 14:10 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
225.70
2
Луна Хендрикс
Бельгия
203.36
3
Хана Ёсида
Япония
203.16

Трансляции Гран-при ISU — 2023/2024 доступны в Okko.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android