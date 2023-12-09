Японка Каори Сакамото выиграла финал серии Гран-при ISU в Пекине
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Японская фигуристка Каори Сакамото стала победительницей финала серии Гран-при ISU, который проходит в Пекине (Китай). Сегодня, 9 декабря Сакамото представила свою произвольную программу. Японка выиграла своё первое золото финала Гран-при в карьере. На втором месте расположилась бельгийка Луна Хендрикс. Тройку призёров замкнула Хана Ёсида.
Фигурное катание. Гран-при ISU, финал, Китай.
Женщины. Итоги
1. Каори Сакамото (Япония) – 225.70 балла
2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 203.36
3. Хана Ёсида (Япония) – 203.16
4. Нина Пинзаррон (Бельгия) – 194.91
5. Изабо Левито (США) – 191.86
6. Рён Сумиёси (Япония) – 180.39
Фигурное катание. Гран-при ISU-2023/24. Финал, Пекин, Китай
Женщины. Произвольная программа
09 декабря 2023, суббота. 14:10 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
225.70
2
Луна Хендрикс
Бельгия
203.36
3
Хана Ёсида
Япония
203.16
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