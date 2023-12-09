Японка Каори Сакамото выиграла финал серии Гран-при ISU в Пекине

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Японская фигуристка Каори Сакамото стала победительницей финала серии Гран-при ISU, который проходит в Пекине (Китай). Сегодня, 9 декабря Сакамото представила свою произвольную программу. Японка выиграла своё первое золото финала Гран-при в карьере. На втором месте расположилась бельгийка Луна Хендрикс. Тройку призёров замкнула Хана Ёсида.

Фигурное катание. Гран-при ISU, финал, Китай.

Женщины. Итоги

1. Каори Сакамото (Япония) – 225.70 балла

2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 203.36

3. Хана Ёсида (Япония) – 203.16

4. Нина Пинзаррон (Бельгия) – 194.91

5. Изабо Левито (США) – 191.86

6. Рён Сумиёси (Япония) – 180.39

Трансляции Гран-при ISU — 2023/2024 доступны в Okko.