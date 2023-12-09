Хендрикс — о втором месте в финале Гран-при ISU: предпочла бы бронзу и два чистых проката

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс высказалась о выступлении в финале Гран-при ISU в Пекине (Китай), где спортсменка заняла второе место, набрав в сумме 203.36 балла.

«Сегодня совсем не мой день. Я забыла несколько шагов перед лутцем, на дорожке шагов было какое-то помутнение. Наверное, после болезни легче делать короткую программу, так что, я полагаю, это нормально.

Конечно, хорошо иметь серебряную медаль, но я бы предпочла бронзу и два чистых проката.

Я возьму несколько выходных дней и, думаю, у меня будет достаточно времени для восстановления сил к чемпионату Европы. Буду улучшать свою выносливость», – приводит слова Хендрикс Goldenskate.

Победительницей финала серии Гран-при ISU стала японская фигуристка Каори Сакамото, набрав 225.70 балла. Тройку призёров замкнула Хана Ёсида с результатом 203.16 балла.

Трансляции Гран-при ISU — 2023/2024 доступны в Okko.