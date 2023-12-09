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Анна Щербакова забавно отреагировала на свою тёзку из танцев на льду

Анна Щербакова забавно отреагировала на свою тёзку из танцев на льду
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Олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира, неоднократная чемпионка России Анна Щербакова забавно отреагировала на встречу со своей тёзкой, российской фигуристкой Анной Щербаковой, которая выступает в паре с Егором Гончаровым. Это произошло в рамках Кубка Первого канала среди юниоров, который проходит в Калуге.

«Ну что ж, Анна Щербакова, наконец-то мы встретились! Предлагаю поменяться местами, чтобы Егор (Гончаров) сел между нами и загадал желание», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Щербакова и Гончаров входят в фиолетовую команду Щербаковой.

Предлагаем ознакомиться с составом команды Щербаковой:

Состав:
Маргарита Базылюк
Виктория Морозова
София Дзепка
Николай Угожаев
Эдуард Карартынян
Лев Лазарев
Анастасия Чернышова — Владислав Вильчик
Анна Москалева — Артем Родзянов
Анна Коломенская — Артем Фролов
Анна Щербакова — Егор Гончаров.

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