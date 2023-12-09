Анна Щербакова забавно отреагировала на свою тёзку из танцев на льду

Олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира, неоднократная чемпионка России Анна Щербакова забавно отреагировала на встречу со своей тёзкой, российской фигуристкой Анной Щербаковой, которая выступает в паре с Егором Гончаровым. Это произошло в рамках Кубка Первого канала среди юниоров, который проходит в Калуге.
«Ну что ж, Анна Щербакова, наконец-то мы встретились! Предлагаю поменяться местами, чтобы Егор (Гончаров) сел между нами и загадал желание», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Щербакова и Гончаров входят в фиолетовую команду Щербаковой.
Предлагаем ознакомиться с составом команды Щербаковой:
Состав:
Маргарита Базылюк
Виктория Морозова
София Дзепка
Николай Угожаев
Эдуард Карартынян
Лев Лазарев
Анастасия Чернышова — Владислав Вильчик
Анна Москалева — Артем Родзянов
Анна Коломенская — Артем Фролов
Анна Щербакова — Егор Гончаров.