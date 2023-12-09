Илья Малинин стал первым фигуристом, успешно исполняющим все 6 четверных прыжков

Американский фигурист с русскими корнями Илья Малинин стал первым мужчиной в фигурном катании, успешно исполняющим все шесть четверных прыжков.

Сегодня, 9 декабря, в финале Гран-при ISU в Пекине (Китай) 19-летний спортсмен успешно исполнил четверной риттбергер, таким образом фигурист безошибочно исполнил все шесть четверных прыжков.

Напомним, Малинин стал победителем финала серии Гран-при ISU, набрав в общей сложности 314,66 балла. На втором месте расположился японский фигурист Сёма Уно с результатом 297,34 балла. Тройку призёров замкнул Юма Кагияма (288,65).

Трансляции Гран-при ISU — 2023/2024 доступны в Okko.