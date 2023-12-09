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Видео произвольной программы Малинина в финале ГП ISU, где исполнен четверной риттбергер

Видео произвольной программы Малинина в финале ГП ISU, где исполнен четверной риттбергер
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Сегодня, 9 декабря, прошли заключительные соревнования в рамках финала Гран-при ISU. В своей произвольной программе лидер турнира, американский фигурист русского происхождения Илья Малинин, бронзовый призёр чемпионата мира и финала Гран-при ISU в 2022 году, успешно исполнил четверной риттбергер и стал первым спортсменом, владеющим всеми шестью четверными прыжками.

Отметим, что в финале Гран-при Илья Малинин победил с подавляющим преимуществом: по сумме двух программ спортсмен набрал 314,66 балла. У ставшего вторым японца Сёма Уно— только 297,34 балла.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с прокатом Ильи Малинина в произвольной программе в финале Гран-при ISU.

Трансляции Гран-при ISU — 2023/2024 доступны в Okko.

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