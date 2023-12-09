Двоеглазова стала лучшей в произвольной программе на Кубке Первого канала среди юниоров

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова стала лучшей среди спортсменок-одиночниц в произвольной программе на Кубке Первого канала среди юниоров, проходящем в Калуге. Спортсменка исполнила в прокате четверные лутц и тулуп, за что получила от жюри 158,09 балла.

Второй стала главная соперница Двоеглазовой Маргарита Базылюк. Спортсменка исполнила в произвольной программе тройной аксель и два четверных тулупа, однако упала с четверного сальхова. Судьи оценили прокат Базылюк на 156,94 балла.

Отметим, что Двоеглазова и Базылюк лидируют на турнире с большим преимуществом над соперницами. У занимающей третью строчку Софии Дзепки сейчас 133,99 балла — на 24,1 балла меньше, чем у лидера соревнований, и на 22,95 балла меньше, чем у спортсменки, находящейся на второй строчке.