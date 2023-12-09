Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Двоеглазова стала лучшей в произвольной программе на Кубке Первого канала среди юниоров

Двоеглазова стала лучшей в произвольной программе на Кубке Первого канала среди юниоров
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова стала лучшей среди спортсменок-одиночниц в произвольной программе на Кубке Первого канала среди юниоров, проходящем в Калуге. Спортсменка исполнила в прокате четверные лутц и тулуп, за что получила от жюри 158,09 балла.

Второй стала главная соперница Двоеглазовой Маргарита Базылюк. Спортсменка исполнила в произвольной программе тройной аксель и два четверных тулупа, однако упала с четверного сальхова. Судьи оценили прокат Базылюк на 156,94 балла.

Отметим, что Двоеглазова и Базылюк лидируют на турнире с большим преимуществом над соперницами. У занимающей третью строчку Софии Дзепки сейчас 133,99 балла — на 24,1 балла меньше, чем у лидера соревнований, и на 22,95 балла меньше, чем у спортсменки, находящейся на второй строчке.

Материалы по теме
Команда Щербаковой выиграла юниорский Кубок Первого канала! Всё решил отрыв девушек
Live
Команда Щербаковой выиграла юниорский Кубок Первого канала! Всё решил отрыв девушек
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android