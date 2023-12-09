Команда Фролова и Щербаковой победила на Кубке Первого канала среди юниоров

Команда российских фигуристов Артёма Фролова и Анны Щербаковой победила на Кубке Первого канала среди юниоров, проходившем в Калуге. По итогам четырёх видов программы их команда набрала 80 очков, опередив соперников, команду Арсения Федотова и Елизаветы Туктамышевой, на два очка.

Напомним, за команду Фролова и Щербаковой на соревнованиях выступали Маргарита Базылюк, Виктория Морозова, София Дзепка (женское одиночное катание), Николай Угожаев, Эдуард Карартынян, Лев Лазарев (мужское одиночное катание), Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик, Анна Москалёва и Артём Родзянов (спортивные пары), а также Анна Коломенская и Артём Фролов, Анна Щербакова и Егор Гончаров (танцы на льду).

Команду Туктамышевой и Федотова представляли Алиса Двоеглазова, Алёна Принёва, Агата Петрова (женское одиночное катание), Арсений Федотов, Иван Рамзенков и Никита Малютин (мужское одиночное катание), Кира Доможирова и Илья Вегера, Таисия Щербинина и Артём Петров (спортивные пары), а также Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов, Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин (танцы на льду).