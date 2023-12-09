Российский фигурист Артём Фролов выступил с победной речью после Кубка Первого канала, на котором его с олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой команда стала лучшей в соперничестве с командой чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой и Арсения Федотова.

«Всем спасибо за поздравления, в первую очередь хочу отметить публику — весь зал сегодня очень тепло встречал, поддерживал. И я очень старался, особенно после того, как мы с Аней чисто откатали нашу произвольную программу — меня немножко морально подотпустило и я полностью настроился на то, чтобы поддерживать свою команду, кричать, подбадривать. Чувствую, что охрипну завтра, скорее всего, потому что кричалось сегодня нормально. Хочу сказать большое спасибо федерации за то, что они устроили такой шоу-турнир, атмосфера была невероятная на самом деле, я первый раз в таком участвовал. Я был бы рад ещё раз поучаствовать тут.

Хочу выразить слова благодарности своей команде, потому что ребята сделали всё по максимуму. И тренерам моим тоже — всех люблю!» — передаёт слова Фролова с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.