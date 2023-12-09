«Виноват я сам». Ученик Тутберидзе Федотов — о поражении на Кубке Первого канала

Российский фигурист Арсений Федотов, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, прокомментировал своё поражение в соревнованиях юношей-одиночников на Кубке Первого канала. После прокатов спортсмен стал вторым, проиграв Льву Лазареву и упустив победу для своей с Елизаветой Туктамышевой, чемпионкой мира и Европы, команды.

«Не надо искать причины в других, в первую очередь виноват я сам, потому что я сегодня выходил с новым набором — я его буду больше накатывать, у меня не много было времени на подготовку. Буду готовиться к первенству России», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, победу на Кубке Первого канала одержала команда олимпийской чемпионки Анны Щербаковой и Артёма Фролова.