Фигурист Илья Вегера назвал минус в организации юниорского Кубка Первого канала

Российский фигурист Илья Вегера высказался после выступления на юниорском Кубке Первого канала.

«На самом деле, турнир довольно сильно помог. Но единственное что неприятно было — про Кубок Первого канала сказали, только когда четвёртый или пятый этап шёл. Лично я считаю, что нам не хватило времени на подготовку. Когда я узнал про Кубок, я лежал дома с температурой», — передаёт слова Вегеры корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Юниорский Кубок Первого канала — новая задумка ФФККР, немного перекроившей календарь сезона-2023/2024. Две команды, состоящие из лучших юниоров этого сезона, сражались за звание победителя. Команду оранжевых поддерживала Елизавета Туктамышева, а команду фиолетовых – Анна Щербакова.