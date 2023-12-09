Алиса Двоеглазова — о четверных прыжках: мы продолжаем дело наших чемпионов

Российская фигуристка в одиночном катании Алиса Двоеглазова высказалась о фигурном катании после выступления на юниорском Кубке Первого канала.

«Мы продолжаем дело наших тренеров, наших чемпионов. Считаю, что в какой-то степени мы немного, но двигаем фигурное катание вперёд, не роняя планку с четверными», — передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Юниорский Кубок Первого канала — новая задумка ФФККР. Две команды, состоящие из лучших юниоров этого сезона, сражались за звание победителя. Команду оранжевых поддерживала Елизавета Туктамышева, а команду фиолетовых – Анна Щербакова. Двоеглазова, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, представляла оранжевую команду. Ей пришлось сражаться против другой ученицы Тутберидзе фигуристки Маргариты Базылюк.