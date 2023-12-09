Артём Фролов: очень сильно обрадовался, что Щербакова попалась нам в команду

Российский фигурист Артём Фролов рассказал о своих эмоциях в момент, когда он узнал, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова попала в его команду на Кубке Первого канала среди юниоров.

«Мне было очень приятно, что я смог жребием вытянуть Анну Щербакову, потому что я с ней катался в «Хрустальном». Я хорошо её помню, знаком с ней. Мне было очень приятно работать с ней, мы сидели, шутили, общались, вспоминали моменты прошлого, когда я ещё был в одиночном катании. Я очень сильно обрадовался, что Аня попалась к нам в команду. Только положительные слова могу сказать о ней, мне кажется, с ней лучше команда себя чувствовала», — передаёт слова Фролова с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.