Маргарита Базылюк: в фигурном катании можно общаться и сотрудничать, но дружба…

Участница юниорского Кубка Первого канала, российская фигуристка Маргарита Базылюк не верит в дружбу в фигурном катании.

«В фигурном катании можно общаться и сотрудничать, но дружба… Может быть, конечно, но в редких случаях. Ты всё-таки соревнуешься. Может быть дружба между маленькой девочкой, как я, и девочкой, которая в старшем возрасте», — передаёт слова Базылюк корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

На турнире две команды, состоящие из лучших юниоров этого сезона, сражались за звание победителя. Команду оранжевых поддерживала Елизавета Туктамышева, а команду фиолетовых – Анна Щербакова. Базылюк, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, представляла команду фиолетовых. Ей пришлось сражаться против другой ученицы Тутберидзе фигуристки Алисы Двоеглазовой.