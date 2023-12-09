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Пётр Гуменник стал чемпионом турнира «Кубок Дружбы» в Минске

Пётр Гуменник стал чемпионом турнира «Кубок Дружбы» в Минске
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Российский фигурист, серебряный призёр чемпионата России (2023) и победитель финала Гран-при России (2023) Пётр Гуменник выиграл международные клубные соревнования по фигурному катанию «Кубок дружбы», проходившие в Минске (Беларусь).

Спортсмен, представлявший Санкт-Петербург, по ходу турнира получил от судей 285,20 балла и победил с большим отрывом от соперников. У ставшего вторым Ивана Попова (Москва) по сумме двух программ в активе 262,80 балла, а у замкнувшего тройку лидеров представителя Минска Александра Лебедева — 205,46 балла.

Международные клубные соревнования по фигурному катанию «Кубок дружбы»
Мужчины. Итоговые результаты

1. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) — 285,20.
2. Иван Попов (Москва) — 262,80.
3. Александр Лебедев (Минск) — 205,46.

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