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Камила Валиева рассказала, как попала в группу к Этери Тутберидзе

Камила Валиева рассказала, как попала в группу к Этери Тутберидзе
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Российская фигуристка Камила Валиева, олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях и чемпионка Европы 2022 года, рассказала, как попала на тренировки в группу Этери Тутберидзе.

«Мы приехали в Москву с мамой. Тогда моей маме сказали: «Знаете, у вашей девочки ноги иксом, ещё немножко длинные, и как-то она не прыгает. Нет смысла продолжать дальше кататься».

Мы решили попробовать пойти к Этери Георгиевне Тутберидзе, и был такой уговор: если мы не проходим отбор, то заканчиваем с одиночным фигурным катанием. Но, к счастью, Этери Георгиевна взяла меня в группу. В 13 лет — мой первый четверной в мой день рождения получился», — поделилась Валиева в документальном фильме «Спасибо, родная».

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