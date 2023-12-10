Алина Загитова назвала фигурное катание одним из самых популярных видов спорта

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова высказалась о популярности фигурного катания в России на фоне наступления зимнего сезона.

«Зима — лучшее время для открытых катков, и я очень рада, что могу встретиться со всеми желающими на льду ГУМ-катка в рамках мастер-классов. Фигурное катание – один из самых популярных видов спорта на сегодняшний день. Я это замечаю не только по количеству желающих попасть на мастер-класс, но и по полным трибунам на соревнованиях и шоу. Счастлива, что люди имеют возможность попробовать мой любимый вид спорта и влюбиться в него», — приводит слова Загитовой «РИА Новости Спорт».

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