Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алина Загитова назвала фигурное катание одним из самых популярных видов спорта

Алина Загитова назвала фигурное катание одним из самых популярных видов спорта
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова высказалась о популярности фигурного катания в России на фоне наступления зимнего сезона.

«Зима — лучшее время для открытых катков, и я очень рада, что могу встретиться со всеми желающими на льду ГУМ-катка в рамках мастер-классов. Фигурное катание – один из самых популярных видов спорта на сегодняшний день. Я это замечаю не только по количеству желающих попасть на мастер-класс, но и по полным трибунам на соревнованиях и шоу. Счастлива, что люди имеют возможность попробовать мой любимый вид спорта и влюбиться в него», — приводит слова Загитовой «РИА Новости Спорт».

Также представляем видео: фразы Алины Загитовой, ставшие мемами.

Материалы по теме
Команда Щербаковой выиграла юниорский Кубок Первого канала! Всё решил отрыв девушек
Команда Щербаковой выиграла юниорский Кубок Первого канала! Всё решил отрыв девушек
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android