Фигурист Володин: всегда болею за пару Анастасии Мишиной и Александра Галлямова

Фигурист Никита Володин, выступающий в парном катании за сборную Германии, рассказал, кого поддерживает из российских фигуристов.

«В России всегда проводят турниры на очень хорошем уровне. Я с удовольствием наблюдаю за многими соревнованиями и всегда болею за пару Анастасии Мишиной и Александра Галлямова», — сказал Володин корреспонденту «Матч ТВ».

Напомним, российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов — олимпийские чемпионы 2022 года в командном турнире, бронзовые призёры соревнований в парном катании.

В мае текущего года Никита Володин сменил спортивное гражданство и стал выступать под немецким флагом в паре с Минервой Хазе. На этих выходных дуэт выиграл Финал Гран‑при ISU в Китае.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2023/2024 доступны в Okko.