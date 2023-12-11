Хромых — о порезе руки коньком: помню только, что было очень много крови

Российская фигуристка Майя Хромых поделилась воспоминаниями о порезе руки коньком. Эту травму она получила в прошлом сезоне.

«После того как порезала коньком руку, помню только, что лежу на коленях у Этери Георгиевны Тутберидзе. И я на рану смотреть боюсь, и она боится. На ровном месте всё произошло. Помню только, что было очень много крови. Но через неделю я всё равно побежала на лёд, мне было так скучно в больнице, что я не могла уже терпеть.

Каталась с гипсом по локоть, только пальцы снаружи оставили, коньки мне перед тренировками ребята завязывали. Но с каждым разом всё лучше и лучше становилось. Было дискомфортно из-за швов — они тянули, потом почему-то не рассасывались, сама себе их снимала, подрезая маникюрными ножничками. Но уже через две недели я сама завязывала себе коньки — помню, как еду на лёд и делюсь с Сергеем Викторовичем Дудаковым: «Я сама коньки завязала». И это уже было победой для меня», — приводит слова Хромых ТАСС.