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Щербакова — о Тутберидзе: в спорте высших достижений не бывает простых людей

Щербакова — о Тутберидзе: в спорте высших достижений не бывает простых людей
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Олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира, неоднократная чемпионка России Анна Щербакова высказалась о характере заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«В спорте высших достижений не бывает простых людей. Если честно, я вообще не понимаю, что значит «простой человек». Разве кто-то считает себя простым? Для тренера главное – результат. А результаты говорят сами за себя», — приводит слова Щербаковой Mail.ru.

Напомним, в прошлом сезоне Щербакова пропустила официальные соревнования, так как восстанавливалась после операции на колене. При этом спортсменка выступила в турнире шоу-программ, в котором заняла третье место. Также Щербакова вместе с Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным выступила в роли ведущей телепроекта «Ледниковый период».

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