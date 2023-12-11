Анна Щербакова: держу себя в форме, но без жёстких ограничений и диет

Олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира, неоднократная чемпионка России Анна Щербакова рассказала о том, как поддерживает форму. Спортсменка призналась, что не соблюдает жёсткую диету.

«Конечно, регулярные тренировки присутствуют в моей жизни. И большое количество выступлений никогда не даёт расслабиться. Что касается питания, мне понадобилось время, чтобы найти разумный баланс. Держать себя в форме, но без жёстких ограничений и изнуряющих диет. Но многому всё ещё учусь», — приводит слова Щербаковой Mail.ru.

Напомним, в прошлом сезоне Щербакова не выступала на официальных соревнованиях, так как восстанавливалась после операции на колене. При этом спортсменка выступила в турнире шоу-программ, в котором заняла третье место.