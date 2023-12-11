Костомаров впервые вышел на лёд после протезирования

Российский фигурист Роман Костомаров в первый раз после протезирования вышел на лёд.

«Друзья, всем привет! Как и обещал… Я ВЫШЕЛ НА ЛЁД!!!

Делюсь с вами небольшим отрывком с тренировки. Мои первые шаги на льду в детстве видели только родители. Можно сказать, что я заново учусь, и теперь первые шаги увидит вся страна. Всё тщательно задокументировано съёмочной бригадой, которая каждый день сопровождает нас с Оксаной. Будет большое кино. Название пока секрет, но вы можете предложить свои варианты в комментариях! Все детали чуть позже. Но премьера 8 марта. А пока — я дальше тренироваться», — написал Костомаров в своём телеграм-канале и прикрепил видео.

Напомним, Костомаров был госпитализирован в реанимацию Коммунарки с тяжёлой формой пневмонии 10 января. После длительного нахождения под аппаратами, поддерживающими его жизнь, у спортсмена развился некроз периферийных сосудов. В итоге ему провели несколько ампутаций рук и ног.