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Жулин: не хочу раскрыть все секреты, но вы скоро увидите Костомарова в шоу

Жулин: не хочу раскрыть все секреты, но вы скоро увидите Костомарова в шоу
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Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на то, что фигурист Роман Костомаров впервые вышел на лёд после протезирования, и рассказал, что скоро Костомарова можно будет увидеть в шоу.

«Он, во-первых, очень талантливый человек. Во-вторых, очень сильный. То, что он встал на коньки, – это чудо. У него, по сути, сейчас нет икроножных мышц, которые отвечают за владение коньком: за переднюю часть конька, за заднюю. Он этого всего лишён!

Я вообще не понимаю, как он катается. Он, конечно, герой. Уже троечки делает, кросс-роллы выполняет лучше, чем я. Я, конечно, поражён его силой воли, характером. Он это ещё всё с юмором делает. Люди будут потрясены, когда увидят его на льду. Не хочу раскрыть все секреты, но вы его скоро увидите в шоу», — приводит слова Жулина Metaratings.

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