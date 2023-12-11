Рудковская — Костомарову: моё безграничное уважение и восхищение!

Российская телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская отреагировала на выход фигуриста Романа Костомарова на лёд впервые после протезирования.

«Вчера как раз говорили по телефону с Романом вместе с Женей. Полон сил, полон оптимизма, поистине герой! Синоним надежды для миллионов людей, которые после трагедий ищут в себе силы вернуться к жизни.

Лёд — особенная стихия, совершенно иное измерение. Он не прощает слабых, но он поднимает и возвеличивает сильных — ещё выше, ещё громче. И покрывает их ещё большей славой — за горячее сердце и за сталь внутри.

Вот что такое русское фигурное катание. Вот что такое наш русский спорт. Вот что такое наши спортсмены, наши люди. Вот то, зачем родители отдают детей на лёд.

Роман — моё безграничное уважение и восхищение!» — написала Рудковская в своих соцсетях.