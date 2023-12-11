Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Навка — о Костомарове: уверена, мы с ним прокатимся вместе по льду уже в скором времени

Навка — о Костомарове: уверена, мы с ним прокатимся вместе по льду уже в скором времени
Комментарии

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на то, что фигурист Роман Костомаров впервые вышел на лёд в коньках после протезирования.

«Я рада за Романа и уверена, что мы с ним прокатимся вместе по льду уже в скором времени», — приводит слова Навки «РИА Новости Спорт».

Напомним, Роман Костомаров был госпитализирован в реанимацию Коммунарки с тяжёлой формой пневмонии 10 января. После длительного нахождения под аппаратами, поддерживающими его жизнь, у спортсмена развился некроз периферийных сосудов. В итоге ему провели несколько ампутаций рук и ног. После выписки из больницы Роман уже выходил на лёд в кроссовках на шоу Ильи Авербуха, а также провёл несколько тренировок в бассейне.

Материалы по теме
Костомаров впервые встал на коньки после болезни. Видео тренировки фигуриста
Истории
Костомаров впервые встал на коньки после болезни. Видео тренировки фигуриста
Материалы по теме
Жулин: не хочу раскрыть все секреты, но вы скоро увидите Костомарова в шоу
Рудковская — Костомарову: моё безграничное уважение и восхищение!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android