Навка — о Костомарове: уверена, мы с ним прокатимся вместе по льду уже в скором времени

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на то, что фигурист Роман Костомаров впервые вышел на лёд в коньках после протезирования.

«Я рада за Романа и уверена, что мы с ним прокатимся вместе по льду уже в скором времени», — приводит слова Навки «РИА Новости Спорт».

Напомним, Роман Костомаров был госпитализирован в реанимацию Коммунарки с тяжёлой формой пневмонии 10 января. После длительного нахождения под аппаратами, поддерживающими его жизнь, у спортсмена развился некроз периферийных сосудов. В итоге ему провели несколько ампутаций рук и ног. После выписки из больницы Роман уже выходил на лёд в кроссовках на шоу Ильи Авербуха, а также провёл несколько тренировок в бассейне.