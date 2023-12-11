«Мне очень приятно». Илья Малинин отреагировал на поддержку от Трусовой

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2023, чемпион мира среди юниоров 2022 года, американский фигурист Илья Малинин отреагировал на похвалу со стороны серебряного призёра Олимпиады-2022 россиянки Александры Трусовой.

Ранее Трусова заявляла, что то, что делает Малинин, «очень круто». А ещё признавалась, что «не прогнозирует, а ждёт пятерных прыжков от Ильи».

«Спасибо Саше за большую поддержку, мне очень приятно», — сказал Малинин в телеграм-канале «Лапидарность».

Напомним, в этот уикенд Малинин завоевал один из самых крупных титулов в карьере: он стал чемпионом финала серии Гран-при ISU. По ходу соревнований в короткой программе он чисто исполнил фирменный четверной аксель. Трусова эмоционально комментировала данный старт и поддерживала Малинина.