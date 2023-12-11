Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Мне очень приятно». Илья Малинин отреагировал на поддержку от Трусовой

«Мне очень приятно». Илья Малинин отреагировал на поддержку от Трусовой
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2023, чемпион мира среди юниоров 2022 года, американский фигурист Илья Малинин отреагировал на похвалу со стороны серебряного призёра Олимпиады-2022 россиянки Александры Трусовой.

Ранее Трусова заявляла, что то, что делает Малинин, «очень круто». А ещё признавалась, что «не прогнозирует, а ждёт пятерных прыжков от Ильи».

«Спасибо Саше за большую поддержку, мне очень приятно», — сказал Малинин в телеграм-канале «Лапидарность».

Напомним, в этот уикенд Малинин завоевал один из самых крупных титулов в карьере: он стал чемпионом финала серии Гран-при ISU. По ходу соревнований в короткой программе он чисто исполнил фирменный четверной аксель. Трусова эмоционально комментировала данный старт и поддерживала Малинина.

Материалы по теме
«Это рекорд на всю жизнь». Судьи «давили» Малинина весь сезон, но тот вошёл в историю!
«Это рекорд на всю жизнь». Судьи «давили» Малинина весь сезон, но тот вошёл в историю!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android