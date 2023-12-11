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Стал известен состав участников чемпионата России по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала список участников чемпионата России – 2023, который пройдёт в Челябинске с 20 по 24 декабря.

Мужчины

Дмитрий Алиев;

Матвей Ветлугин;

Пётр Гуменник;

Владислав Дикиджи;

Алексей Ерохов;

Фёдор Зонов;

Макар Игнатов;

Марк Кондратюк;

Глеб Лутфуллин;

Андрей Мозалёв;

Даниил Постарнаков;

Роман Савосин;

Александр Самарин;

Даниил Самсонов;

Евгений Семененко;

Семён Соловьёв;

Григорий Фёдоров;

Илья Яблоков.

Женщины:

Мария Агаева;

Екатерина Анисимова;

Софья Важнова;

Камила Валиева;

Алина Горбачёва;

Ксения Гущина;

София Захарова;

Елизавета Куликова;

Арина Кшецкая;

Софья Муравьёва;

Аделия Петросян;

Дарья Садкова;

Ксения Синицына;

Мария Талалайкина;

Анна Фролова;

Людмила Фурсова;

Майя Хромых;

Вероника Яметова.

Пары:

Юлия Артемьева/Алексей Брюханов;

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский;

Ясмина Кадырова/Валерий Колесов;

Алёна Косторная/Георгий Куница;

Елизавета Кулешова/Владимир Следь;

Анастасия Мишина/Александр Галлямов;

Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев;

Елизавета Осокина/Артём Грицаенко;

Наталья Хабибуллина/Илья Княжук;

Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков;

Майя Шегай/Игорь Шамшуров.

Танцы на льду:

Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов;

София Качушкина/Марк Волков;

Ксения Краусова/Даниил Корочкин;

Варвара Курносенко/Фёдор Варламов;

Софья Леонтьева/Даниил Горелкин;

Екатерина Миронова/Евгений Устенко;

Александра Прокопец/Александр Васькович;

Дарья Савкина/Александр Вахнов;

Александра Степанова/Иван Букин;

Софья Тютюнина/Матвей Грачёв;

Полина Усова/Михаил Антонов;

Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный;

Елизавета Худайбердиева/Егор Базин;

Елизавета Шанаева/Павел Дрозд;

Софья Шевченко/Андрей Ежлов.