Стал известен состав участников чемпионата России по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала список участников чемпионата России – 2023, который пройдёт в Челябинске с 20 по 24 декабря.
Мужчины
Дмитрий Алиев;
Матвей Ветлугин;
Пётр Гуменник;
Владислав Дикиджи;
Алексей Ерохов;
Фёдор Зонов;
Макар Игнатов;
Марк Кондратюк;
Глеб Лутфуллин;
Андрей Мозалёв;
Даниил Постарнаков;
Роман Савосин;
Александр Самарин;
Даниил Самсонов;
Евгений Семененко;
Семён Соловьёв;
Григорий Фёдоров;
Илья Яблоков.
Женщины:
Мария Агаева;
Екатерина Анисимова;
Софья Важнова;
Камила Валиева;
Алина Горбачёва;
Ксения Гущина;
София Захарова;
Елизавета Куликова;
Арина Кшецкая;
Софья Муравьёва;
Аделия Петросян;
Дарья Садкова;
Ксения Синицына;
Мария Талалайкина;
Анна Фролова;
Людмила Фурсова;
Майя Хромых;
Вероника Яметова.
Пары:
Юлия Артемьева/Алексей Брюханов;
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский;
Ясмина Кадырова/Валерий Колесов;
Алёна Косторная/Георгий Куница;
Елизавета Кулешова/Владимир Следь;
Анастасия Мишина/Александр Галлямов;
Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев;
Елизавета Осокина/Артём Грицаенко;
Наталья Хабибуллина/Илья Княжук;
Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков;
Майя Шегай/Игорь Шамшуров.
Танцы на льду:
Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов;
София Качушкина/Марк Волков;
Ксения Краусова/Даниил Корочкин;
Варвара Курносенко/Фёдор Варламов;
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин;
Екатерина Миронова/Евгений Устенко;
Александра Прокопец/Александр Васькович;
Дарья Савкина/Александр Вахнов;
Александра Степанова/Иван Букин;
Софья Тютюнина/Матвей Грачёв;
Полина Усова/Михаил Антонов;
Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный;
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин;
Елизавета Шанаева/Павел Дрозд;
Софья Шевченко/Андрей Ежлов.