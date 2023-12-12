ISU назвал претендентов на звание «Самый ценный фигурист года»

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал список номинантов ежегодной премии в категории «Самый ценный фигурист года».

Отметим, что церемония вручения наград ISU Skating Awards пройдёт 11 февраля 2024 года.

Фигурное катание. Номинанты премии ISU на звание «Самый ценный фигурист»:

Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США, действующие чемпионы мира в танцах на льду, победители финала Гран-при ISU);

Луна Хендрикс (Бельгия, двукратный призёр чемпионата мира);

Илья Малинин (США, бронзовый призёр чемпионата мира, победитель финала Гран-при ISU);

Каори Сакамото (Япония, двукратная чемпионка мира, победительница финала Гран-при ISU);

Рику Миура/Рюити Кихара (Япония, чемпионы мира в парном катании);

Адам Сяо Хим Фа (Франция, чемпион Европы);

Сёма Уно (Япония, двукратный чемпион мира).

Трансляции Гран-при ISU — 2023/2024 доступны в Okko.