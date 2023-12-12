ISU назвал претендентов на звание «Самый ценный фигурист года»

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал список номинантов ежегодной премии в категории «Самый ценный фигурист года».
Отметим, что церемония вручения наград ISU Skating Awards пройдёт 11 февраля 2024 года.
Фигурное катание. Номинанты премии ISU на звание «Самый ценный фигурист»:
Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США, действующие чемпионы мира в танцах на льду, победители финала Гран-при ISU);
Луна Хендрикс (Бельгия, двукратный призёр чемпионата мира);
Илья Малинин (США, бронзовый призёр чемпионата мира, победитель финала Гран-при ISU);
Каори Сакамото (Япония, двукратная чемпионка мира, победительница финала Гран-при ISU);
Рику Миура/Рюити Кихара (Япония, чемпионы мира в парном катании);
Адам Сяо Хим Фа (Франция, чемпион Европы);
Сёма Уно (Япония, двукратный чемпион мира).