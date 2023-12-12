Сёма Уно: люди с прыжковыми навыками Малинина не появятся ещё несколько десятилетий

Двукратный призёр Олимпиад, двукратный чемпион мира японский фигурист Сёма Уно высказался о борьбе с американцем Ильей Малининым.

«Нет сомнений, что он долго будет в топе. Малинин может достичь уровня, когда из-за постоянного доминирования ему будет неинтересно соревноваться.

Чтобы соперничать с ним, нужны прыжки. Люди, которые смогут сравниться с ним в прыжковых навыках, могут не появиться в течение нескольких десятилетий, учитывая, как сильно он прогрессирует.

Я не хочу быть в статусе преследователя. Я собираюсь делать всё возможное, чтобы мы подталкивали друг друга.

(о чемпионате мира) В этом году я сделаю всё, что в моих силах. Это последний шанс! Но сначала — чемпионат Японии», — приводит слова Уно FS Gossips.

Трансляции Гран-при ISU — 2023/2024 доступны в Okko.