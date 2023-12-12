Тренер Косторной и Куницы обозначил цель пары на чемпионате России

Тренер Сергей Росляков рассказал о подготовке Алёны Косторной и Георгия Куницы к чемпионату России по фигурному катанию и обозначил цель фигуристов на предстоящие соревнования, которые пройдут в Челябинске с 21 по 24 декабря.

«Подготовка ребят к чемпионату России проходит хорошо, всё отлично. Перед ними стоит цель хорошо и чисто кататься, цель на места обозначать не будем», — цитирует Сергея Рослякова «РИА Новости Спорт».

Напомним, Алёна Косторная и Георгий Куница в сезоне-2023/2024 приняли участие во втором этапе Гран-при России, прошедшем в Омске. Пара заняла четвёртое место, набрав по сумме двух программ 192,77 балла.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.