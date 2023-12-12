Роман Костомаров примет участие в шоу Ильи Авербуха 17 декабря

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух сообщил, что фигурист Роман Костомаров примет участие в его ледовом шоу, которое пройдёт 17 декабря.

«Для меня очень важно, что Рома будет на шоу. Не хочу спекулировать, в каком качестве. Зрители Рому увидят. Он принимал участие в наших сочинских гастролях, выходил на лёд в конце. Зрители не могли остаться равнодушными. Важно, что Роман и Таня Навка подтвердили участие в нашем шоу — как друзья поддержки и друзья, с которыми мы начинали», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».

Напомним, накануне Костомаров впервые вышел на лёд после протезирования. В январе спортсмен попал в больницу с тяжёлой формой пневмонии. Позже из-за осложнений, связанных с болезнью, у Костомарова развился некроз периферийных сосудов. В итоге ему провели несколько ампутаций на руках и ногах.