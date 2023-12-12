Фигуристка Александра Трусова сыграет за хоккейную команду

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова примет участие в открытии ледового катка на «РЖД-Арене». Спортсменка сыграет в товарищеском хоккейном матче.

Фигуристка вместе со своим отцом Вячеславом Трусовым будет представлять команду легенд хоккея. Отец спортсменки является профессиональным спортсменом, мастером спорта по дзюдо, самбо и рукопашному бою.

Товарищеская встреча пройдёт в пятницу, 15 декабря, во время открытия катка на «РЖД-Арене». В составе команды легенд хоккея также выступят Сергей Бабинов, Евгений Давыдов, Сергей Макаров, Владимир Мышкин, Василий Первухин, Виктор Шалимов, Сергей Шепелев. Противостоять им будет сборная клубов «Локомотив» в лице футболистов Руслана Пименова, Дмитрия Лоськова, Дмитрия Сычёва.