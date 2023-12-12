Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Александра Трусова сыграет за хоккейную команду

Фигуристка Александра Трусова сыграет за хоккейную команду
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова примет участие в открытии ледового катка на «РЖД-Арене». Спортсменка сыграет в товарищеском хоккейном матче.

Фигуристка вместе со своим отцом Вячеславом Трусовым будет представлять команду легенд хоккея. Отец спортсменки является профессиональным спортсменом, мастером спорта по дзюдо, самбо и рукопашному бою.

Товарищеская встреча пройдёт в пятницу, 15 декабря, во время открытия катка на «РЖД-Арене». В составе команды легенд хоккея также выступят Сергей Бабинов, Евгений Давыдов, Сергей Макаров, Владимир Мышкин, Василий Первухин, Виктор Шалимов, Сергей Шепелев. Противостоять им будет сборная клубов «Локомотив» в лице футболистов Руслана Пименова, Дмитрия Лоськова, Дмитрия Сычёва.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android