Андрей Журанков: Малинину простили недокрут на четверном акселе

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор фигурного катания Андрей Журанков прокомментировали рекорд американского фигуриста с русскими корнями Ильи Малинина, который стал первым мужчиной в фигурном катании, успешно исполняющим все шесть четверных прыжков.

«Давайте ради честности скажем: Малинину простили недокрут на четверном акселе. Он почему и упал — потому что просто не докрутил. И на тройном сальхове в каскаде четверной лутц — ойлер — тройной сальхов там тоже под вопросом тройной сальхов. Наверное q или «галка» (недокрут больше четверти, но меньше половины оборота. — Примечание «Чемпионата»)», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

«Причём там спокойно можно было абсолютно ставить галку. Ну, хорошо. Хотите простить — хоть q (недокрут в четверть оборота. — Примечание «Чемпионата») поставьте для приличия. Всё равно бы всё хорошо было», — добавила Боброва.