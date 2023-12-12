«Это цирковое-трюковое катание». Журанков объяснил, почему Малинин нравится болельщикам

Комментатор фигурного катания Андрей Журанков рассказал, почему американский фигурист с русскими корнями Илья Малинин вызывает восторг у болельщиков.

«Это такое цирковое-трюковое катание. В том плане, что я понимаю, почему все приходят в такой восторг. Смотришь и думаешь: “А получится или не получится?” И когда человек, упав, улетев так сильно с акселя в четыре с половиной оборота, потом делает четверной лутц на плюс три, потом четверной риттбергер впервые так делает, потом заходит на четверной сальхов! Уже смотришь, когда он четыре сделал, а там ещё четыре с половиной — получается, пять, и думаешь: “Сейчас что — будет шестой?” И шестой делает! Думаешь: “Может, тогда и седьмой — чего мелочиться?” И он делает тройной лутц — тройной аксель вторым прыжком. Это грандиозно, конечно», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».