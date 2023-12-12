Фото: серебряный призёр ЧР Мария Сотскова стала мамой
Серебряный призёр финала Гран‑при и чемпионата России экс-фигуристка Мария Сотскова родила дочку.
Фотографии с выписки бывшая спортсменка опубликовала в социальных сетях.
Фото: из личного архива Марии Сотсковой
«Самая долгожданная встреча. Наша Вера», — подписала фото 23-летняя Сотскова.
Напомним, Мария Сотскова завершила профессиональную карьеру летом 2020 года. В марте 2021 года Федерация фигурного катания на коньках России (ФФФКР) объявила, что Сотскова дисквалифицирована на 10 лет за нарушение антидопинговых правил.
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