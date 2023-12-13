Стала известна роль Алины Загитовой на праздничном шоу «Новогодняя история игрушек»

Олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при, чемпионка России Алина Загитова сыграет одну из главных ролей в постановке «Новогодняя история игрушек», которая пройдёт в Москве с 30 декабря по 5 января на территории «ЦСКА Арены».

Сюжет постановки развернётся на волшебной фабрике, где находится конвейер по исполнению самых заветных желаний. Герои вместе со зрителями отправятся в путешествие по этому удивительному миру, который наполнен тайнами и секретами.

«У программ на льду и на паркете есть много общего. Поэтому я думаю, что мой опыт поможет мне передать нашу задумку в необычных для меня условиях. Что касается самого шоу, то оно точно тронет каждого гостя. Удивительная история подарит всем нам веру в чудо и новогоднюю сказку», — цитирует Алину Загитову пресс-служба Москомспорта.

Мероприятие пройдёт по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23А, «ЦСКА Арена».