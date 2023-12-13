ФФККР отчитала юниоров за жалобы на условия проживания на этапах ГП в Самаре и Казани

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) отчитали юных фигуристов за жалобы на условия проживания на этапах юниорского Гран-при России в Казани и Самаре.

Ранее участники этих этапов Гран-при разместили в соцсетях фотографии и видео, в которых жаловались на условия проживания в отелях. На выложенных снимках были запечатлены неубранные комнаты, а также тараканы в номерах.

«В федерации отчитали юниоров за их жалобы об условиях проживания. Обычно с ними и так проводят «серьёзные разговоры» в последние годы. Вряд ли в ближайшее время ещё появится какая‑то информация как с этапов в Казани и Самаре», — приводит слова источника «Матч ТВ».

Напомним, этап Гран-при России среди юниоров в Казани прошёл с 8 по 11 ноября текущего года. Соревнования фигуристов-юниоров в Самаре состоялись 15-17 ноября.